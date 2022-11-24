فليك: لم يتبق لدينا شيء بعد خسارتنا أمام اليابان

قال هانز فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إنه "لدينا الكثير لنفعله" خلال لقاء الفريق المرتقب ضد منتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا بقطر.

ويخوض منتخب ألمانيا مواجهة مصيرية ضد نظيره الإسباني، يوم الأحد القادم، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لمونديال قطر، حيث يسعى لتجنب الخروج المبكر من مرحلة المجموعات في كأس العالم، للنسخة الثانية على التوالي.

وافتتح منتخب ألمانيا، الفائز بكأس العالم 4 مرات، مشواره في المونديال القطري بخسارة مفاجئة 1 / 2 أمام منتخب اليابان، أمس الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة، حيث يستعد لملاقاة منتخب إسبانيا، حامل لقب البطولة عام 2010 بجنوب أفريقيا، الذي سحق نظيره الكوستاريكي 7 / صفر في بداية مسيرته بمونديال 2022.

وربما يودع منتخب ألمانيا هذه النسخة من المونديال مبكرا، مثلما حدث قبل 4 أعوام في النسخة الماضية للبطولة التي جرت بروسيا، حال خسارته أمام إسبانيا، وتجنب منتخب اليابان الخسارة أمام كوستاريكا، في المباراة التي ستجرى بينهما يوم الأحد أيضا.

وصرح فليك للصحفيين اليوم الخميس: "لم يتبق لدينا شيء بعد خسارتنا أمس، هكذا يجب أن نتعامل مع الأمر".

وأوضح فليك أنه رأى العديد من الإيجابيات على مدى 70 دقيقة من مواجهة اليابان، قبل أن يتراجع الأداء بشدة في آخر 15 دقيقة، لكنه شدد على أنه يتعين على كل لاعب الآن أن يتطلع "لبذل أقصى الجهد" أمام إسبانيا.

وأكد فليك: "يتعين علينا أن نقلب تلك المعطيات ونحاول القيام بالأشياء بشكل أفضل. لدينا الكثير من العمل لنقوم به".

وحافظ المنتخب الإسباني على سجله خاليا من الهزائم أمام نظيره الألماني في البطولات الكبرى، منذ الخسارة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 1988)، بألمانيا الغربية، علما بأنه اكتسح منتخب (الماكينات) 6 / 0 في آخر مواجهة جرت بين المنتخبين في بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2020.