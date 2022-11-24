الاحتلال يمدد عزل الأسير "مناصرة" رغم وضعه الصحي والنفسي

أفادت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن محكمة الاحتلال قررت تمديد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة لمدة أربعة أشهر إضافية.

وعقد الاحتلال اليوم الخميس، جلسة للأسير أحمد مناصرة، استكمالًا للجلسة التي عُقدت مؤخرًا للنظر في طلب نيابة الاحتلال، وإدارة السّجون الخاص بتمديد أمر عزله لمدة 6 شهور جديدة.

يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير أحمد مناصرة، وذلك رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير

ومن الجدير ذكره أنّ مناصرة يواجه العزل الإنفراديّ منذ أكثر من عام.

وزار مؤخرًا المحامي خالد زبارقة الأسير مناصرة وأكّد أنّ المخاطر على مصير الأسير مناصرة تتضاعف.