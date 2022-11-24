مفاجأة صادمة في عملية القدس: كادت تودي بكارثة بعد ربط القنبلة بأنبوبة غاز

قالت مصادر عبرية اليوم الخميس 24/11/2022، أن العملية المزدوجة التي وقعت في القدس المحتلة كادت أن تؤدي لوقوع عدد أكرب من القتيل والإصابات، إلا أنه تم تفادي كارثة كبرية، كما وصفتها.

وذكرت قناة 13 العربية، أن الهجوم كان سيكون أكرث خطورة لو نجحت خطة المنفذين الذين زرعوا العبوة الناسفة في الحي الاستيطاني "راموت" مكان الانفجار الثاني وربطوها بأنبوبة غاز.

وأشارت القناة إلى أن الأنبوبة لم تنفجر، وإلا كان سيسقط العديد من القتلى والجرحى.

ولفتت إلى أن القوات الأمنية الإسرائيلية تواصل تحقيقاتها في العملية التي يشتبه أن مجموعة فلسطينية من سكان شرقي القدس هي من تقف خلفه.