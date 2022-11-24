نتنياهو وتشكيل حكومته الجديدة.. الفشل لا يزال سيد الموقف!

لا يزال يواجه رئيس حزب "الليكود" المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة بنيامين نتنياهو، صعوبات في مفاوضات تشكيل حكومته السادسة في تاريخ توليه لمقاليد الحكم، وهو الأمر الذي قد يضعه في مأزق سياسي مع مرور الوقت المحدد لتشكيلها.

ووفق إذاعة "كان"، العبرية، فإن الاجتماعات التي جرت الليلة الماضية، بنيامين نتنياهو وزعيم القوة اليهودية "إيتمار بن غفير"، انتهت في وقت مبكر اليوم بدون احراز أي تقدم يذكر.

ووفقا للإذاعة، فإن المتطرف "بن غفير" رفض أن يتسلم حزبه وزارة الزراعة بدلاً من النقب والجليل، معرباً عن استيائه من الطريقة التي يتعامل بها نتنياهو في المفاوضات معه.

كما عقد اجتماع بين حزبي "الليكود، والصهيونية الدينية"، الذي يتزعمه المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، إلا إنه لم يحصل أي تقدم جديد.

وكانت وسائل اعلام عبرية قد قالت إن: رئيس حزب "الليكود" المُكلف بنيامين نتنياهو وافق على منح زعيم "الصهيونية الدينية" المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" مسؤولية الإشراف على الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.