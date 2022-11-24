بالصور الاحتلال يتسلم جثة "الإسرائيلي" الذي قتل بحادث سير في جنين

تسلم الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، جثة الاسرائيلي "تيران بيرو" الذي قتل في حادث سير في جنين.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، "بأنه بعد جهود المنظومة الأمنية "الإسرائيلية"، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، يتم الآن نقل جثة الإسرائيلي تيران بيرو الذي قُتل في حادث سير في جنين إلى عائلته في "إسرائيل".

واختطف مقاومون الجثة بعدما أوقفوا سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني كانت في طريقها لتسليمها للاحتلال. وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية

وذكرت الصحيفة أنّ المسؤولين في "جيش" الاحتلال يجرون محاولات مع قادة في السلطة لإعادة الجثة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، بأنّ حادث السير أسفر عن إصابة "إسرائيليَين" في جنين، ووصفت جراحهم بالخطرة، قبل إعلان مقتل أحدهما في وقت لاحق.





