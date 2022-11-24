سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022- سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان السوق السوداء، يهتم اللبنانيون في البحث عن سعر العملات في بلادهم، خاصة أنهم يعيشون حالة اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، بسبب تدهور الاقتصاد في لبنان، والذي أدى إلى هبوط وتدهور عملتها الوطنية الرئيسية الليرة اللبنانية، إضافة إلى تضخم كبير في الأسعار تجعل الناس لا تستطيع شراء أي لوازم تخص بيتها، أو مستلزمات شخصية، نتيجة ارتفاع حاد على الأسعار مقابل أجرة قليلة، وهو ما يؤدي إلى التنغيص على حياتهم.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الخميس

وكل يوم تصعب وتتعقد الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللبنانية، وهو ما يؤثر على اقتصادها لذلك يبحث اللبنانيون عن، سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022- سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان السوق السوداء، مع مواصلة تعقيد أزمات الاقتصاد اللبناني، والتي أصابت جميع مفاصل الحياة بالشلل، من ديون وتكلفة معيشة متصاعدة، حتى إن الدولة أعلنت افلاسها العام الماضي، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الخميس.

سعر الدولار في لبنان اليوم

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سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

• 1 دولار أمريكي: 39,700 ليرة لبنانية

• 5 دولار أمريكي: 198,500 ليرة لبنانية

• 10 دولار أمريكي: 397,000 ليرة لبنانية

• 25 دولار أمريكي: 992,500 ليرة لبنانية

كم سعر الدولار اليوم في لبنان

لبنان يعيش أزمة اقتصادية وسياسية وحكومية، أدت إلى تدهور اقتصادها وعملتها الرئيسية، كم سعر الدولار اليوم في لبنان، حيث دفعت الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 11 مثلا، مع الصعود الأحدث للأسعار في المتاجر الكبرى خلال الأيام الماضية، سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022- سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان السوق السوداء، سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 24-11- 2022 في جميع البنوك والسوداء مقابل صرف الليرة اللبنانية.