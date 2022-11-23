الكشف عن ملابسات سرقة مصاغ ذهبي في خان يونس

كشفت المباحث في غزة، اليوم الأربعاء، قضية سرقة ذهب لمواطنة تقدر قيمته بـ 770 دينار أردني في محافظة خان يونس.

وقال مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في خانيونس الرائد بلال أبو جزر، إن مباحث الذهب تلقت شكوى من المواطنة (م. ق) ضد التاجر (غ. ص) بأنها قامت بإعطائه قطعتي ذهب لكي يقوم بصيانتها، لكنه لم يقم بصيانتها، وبعد المماطلة والتسويف أنكر انه استلم منها أي قطع ذهبيه.

وأوضح الرائد أبو جزر، إلى أنه تم استدعاء التاجر (غ. ص) الى مكتب دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، وتبين أنه قام ببيع القطعتين بمبلغ قدره 770 دينار أردني، مشيرًا إلى أنه تم تدوين محضر بالسرقة وتحويله الى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.