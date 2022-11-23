مصطفى: تقنية الـ (4G) خلال أشهر في فلسطين..!

كشف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، أن تقنية الـ (4G) خلال أشهر ستكون في فلسطين.

وأوضح مصطفى، في تصريحات صحفية، أن التفاوض مع "إسرائيل" يجري فقط على التفاصيل.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أعلنت الحكومة الفلسطينية أن تشغيل خدمة الجيل الرابع "4G" في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم في غضون عام.

وتوفر خدمة "4G" سرعات عالية من الإنترنت، تصل إلى 10 أضعاف من سرعات شبكات "3G" وتساهم على نشر التكنولوجيا بشكل أكبر وخاصة مع الأجهزة التي تتعامل مع سرعات عالية من الإنترنت.

وتنص المادة رقم 36 من اتفاقية أوسلو التي تحكم العلاقة بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة شبكات حديثة خاصة به ومستقلة عن الشبكات الإسرائيلية، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يسهّل إدخال كافة المعدات والأجهزة اللازمة، لبناء مثل هذه الشبكات.