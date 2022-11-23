مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة في جنين بعبوة شديدة الانفجار

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، حاجز الجلمة "الإسرائيلي" في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعبوة شديدة الانفجار.

وقالت مصادر محلية: "إن مقاومون استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار"، ولم ترد أي معلومات عن وجود إصابات.

وأشارت وسائل اعلام عبرية، إلى أن مقاومين فلسطينيين ألقوا عبوة متفجرة نحو قوة من الجيش عند حاجز الجلمة دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، قتل مستوطن وأصيب 22 آخرين بينهم 3 بحالة خطيرة في عملية تفجير مزدوجة في القدس المحتلة، صباح اليوم الأربعاء.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة أبرزها مدينتى جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ "سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.