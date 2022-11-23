الاحتلال يُغلق أحد مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية بعد سماع صوت إطلاق نار

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، أحد مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سماع صوت إطلاق نار في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات الاحتلال أغلقت أحد مداخل بلدة عزون، ومنعت حركة المركبات والمواطنين فيه، وذلك بعد سماع صوت اطلاق للرصاص في المنطقة.

وقتل مستوطن وأصيب 22 آخرين بينهم 3 بحالة خطيرة في عملية تفجير مزدوجة في القدس المحتلة، صباح اليوم الأربعاء.

وارتفعت وتيرة الأعمال الفدائية في الأراضي الفلسطينية، رداً على مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.