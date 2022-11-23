أستراليا: مطالبات بعدم العمل بتعريف "IHRA" لمعاداة السامية

دعت حركة المقاطعة في أستراليا البرلمان الفيدرالي الأسترالي، إلى عدم الأخذ والعمل بتعريف معاداة السامية الخاص بالتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، والذي يعمل على إسكات أي انتقاد للفصل العنصري (الإسرائيلي).

قدمت الحركة شكوى رسمية بمجموعة أصدقاء (IHRA) في البرلمان الفيدرالي الأسترالي، نظرًا لعدم توافقها مع المبادئ التوجيهية لمثل هذه المجموعات التي تنص على أنها يجب أن تكون "غير سياسية".

وقالت الحركة: "إنه يتم استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية في محاولة لإسكات النشطاء الفلسطينيين المتضامنين وإسكات أي انتقاد للفصل العنصري في (إسرائيل)".

وأكدت الحركة أن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست "IHRA" لمعاداة السامية، قد تم الاعتراف به على أنه معيب على نطاق دولي واسع، وأنه فاقد للمصداقية.