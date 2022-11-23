الاتحاد الإنجليزي يعاقب رونالدو

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق، لمدة مباراتين.



وكان رونالدو قد ظهر في مقطع فيديو، وهو يلقي بهاتف أحد مشجعي إيفرتون أرضا ويحطمه، في مباراة جمعت الفريقين الموسم الماضي.



وأصدر الاتحاد الإنجليزي، بيانا رسميا، أكد من خلاله رفض دفاع رونالدو عن نفسه، بعد أن اتضح إليهم أن المشجع لم يتسبب في تشكيل خطر على اللاعب، ليتم إيقافه لمدة مباراتين، وتغريمه 50 ألف إسترليني.



وكان رونالدو قد اعتذر للمشجع عقب نهاية المباراة، ودعاه لحضور مباراة في قلعة أولد ترافورد.



وأعلن مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، فسخ تعاقده مع رونالدو، بالاتفاق بين الطرفين.



وفي حال انضمامه لأحد الفرق الإنجليزية، لن يشارك الدون البرتغالي في أول مباراتين.