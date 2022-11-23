اغتيال مستشار إيراني في سوريا

أعلن حرس الثورة الإيراني، اليوم الأربعاء، عن استشهاد أحد مستشاري قوات الجو فضاء في سوريا في عملية اغتيال بعبوة ناسفة.

وأوضحت العلاقات العامة بحرس الثورة، في بيانٍ لها، أنّ "العبوة الناسفة استهدفت العقيد داود جعفري وهو أحد مستشاري قوات الجوفضاء في سوريا".

ولفتت إلى أنّ "العقيد جعفري استشهد صباح الإثنين في إثر انفجار عبوة ناسفة على جانب إحدى الطرق بالقرب من العاصمة السورية دمشق، زرعها عملاء الكيان الصهيوني".

وشدّد حرس الثورة على "حتمية الرد على الكيان الصهيوني، وسيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل مراسم التشييع".