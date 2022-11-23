لجان المقاومة: عملية القدس البطولية صفعة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية

باركت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأربعاء 23/11/2022، العملية البطولية المزدوجة في القدس المحتلة، مؤكدةً أنها تأتي رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

واعتبرت اللجان، أن عملية القدس البطولية صفعة جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وتأكيد على مقاومينا الأبطال يمتلكون القدرة والإرادة على تنفيذ العمليات النوعية وضرب كيان العدو بقوة في كل وقت وكل مكان.

وشددت على أن عملية القدس البطولية تأتي في ظل توغل العدو ومستوطنيه واستباحة دماء أبناء شعبنا وعدوانه المستمر والمتصاعد على أرضنا وتدنيسه المتواصل للمسجد الأقصى المبارك .