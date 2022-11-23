عز الدين:عملية القدس تأتي في سياق الرد الطبيعي على ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق شعبنا

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الاربعاء 23/10/2022 العملية البطولية النوعية في مدينة القدس المحتلة.

قال الناطق المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين ان العملية المباركة في مدينة القدس المحتلة تأتي في سياق الرد الطبيعي على هذا الاحتلال وعلى إرهابه وممارساته الإجرامية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وبين عز الدين ان العملية تأتي لتقول لقادة الاحتلال وقادة المستوطنين أن كل سياسات حكومتكم الإجرامية لن تحميكم من ضربات مقاومة شعبنا ، موضحاً أن كل عمليات التهويد والاقتحامات للمقدسات والاعتداءات على أبناء شعبنا في القدس والخليل وجنين ونابلس لن تمر دون عقاب.