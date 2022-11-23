خشية عمليات أخرى: الاحتلال يرفع حالة التأهب في جميع أنحاء القدس المحتلة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء 23/11/2022، رفع حالة التأهب القصوى في القدس المحتلة، على خلفية العمليات البطولية في القدس المحتلة، التي أدت لإصابة 18 "إسرائيلي" بينهم ثلاثة في الحالة الخطر.

وقالت وسائل الإعلام، إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت في حقيبة في محطة للحافلات في القدس.

ووفقاً لريشت كان، فإن العملية الأولى بالقدس حدثت على ما يبدو من خلال قيام شخص، وصل على دراجة كهربائية، بوضع عبوة في محطة حافلات وانسحب من المكان، والعملية الثانية في راموت، كانت بسبب تفخيخ دراجة نارية.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن الساعة 7:05 وقع الانفجار الأول في محطة الحافلات عند مدخل المدينة، وأدى إلى إصابة 11 مستوطن إثنين منهم بحالة الخطر وواحدة متوسطة.











