Live .. بث مباشر مباراة فرنسا ضد أستراليا الآن علىbeIN SPORTS في كأس العالم قطر 2022 اليوم.. مشاهدة بث مباشر فرنسا وأستراليا يلا كورة

بث مباشر مباراة منتخب فرنسا ضد أستراليا الآن على بي ان سبورت beIN SPORTS في الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 22-11-2022 ، وبعد قليل سوف تنطلق هذه المباراة بحضور أكثر من 50 ألف مشجع فيما سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة جدًا تخطت الخمسة مليون عملية منذ ساعات قليلة يريد من خلال المتابع للبطولة العالمية التي كلفت دولة قطر لاستضافتها قرابة 220 مليار دولار امريكي مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر بجودة HD وهذا الامر بكل تأكيد استدعى فريق فلسطين اليوم الاخباري في الحرص على كتابة هذه المقالة حيث حددنا من خلالها تشكيلة المنتخبين اللذان يضمان لاعبين يمتلكون مهارة كروية عالية وحائزون على جوائز عالمية ويمكن لكم الان التعرف عليها في السطور التالية .

بث مباشر مباراة منتخب فرنسا و أستراليا الآن beIN SPORTS

ويبحث الملايين من الأشخاص في هذه الأوقات عن رابط مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب فرنسا ضد أستراليا الآن وهو هنـــــــــــــــا ويمكن لكم الان بكل حرية تامة مشاهدة المباراة بمجرد الضغط على هذا الرابط ، علمًا أن المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت فلسطين والسعودية والثامنة بتوقيت قطر والتاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية وعن التشكيلة فهي التالي .

مشاهدة مباراة منتخب فرنسا و أستراليا بث مباشر

ويمكن لكم الآن التعرف على تشكيلة منتخب فرنسا التي سيواجه بها نظيره استراليا وهو على النحو التالي: إذ أنه يأتي في حراسة المرمى كل من : هوغو لوريس، ستيف مانداندا، وفي خط الدفاع كل من: جول كوندي، رافاييل فاران، لوكاس هيرنانديز، بافار (كوناتي).

أما في خط الوسط في تشكيل منتخب فرنسا فيأتي كل من: أوريلين تشواميني، رابيو، فيريتو (غندوزي)، وفي خط الهجوم كل من: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، أنطوان غريزمان (عثمان ديمبيلي). اما عن تشكيل منتخب استراليا فهي التالي.

بث مباشر مباراة فرنسا و أستراليا HD

وقبل ان نبدأ في وضع التشكيل منتخب استراليا نؤكد لكم بأن المعلق الرياضي حفيظ الدراجي هو من سيعلق على هذه المباراة النارية التي استعد لها المنتخبين بكل قوة ، وفيما يلي التشكيل وهي على النحو التالي :

هوغو لوريس حارس

ستيف مانداندا حارس

ألفونس أريولا حارس

بنيامين بافارد دفاع

لوكاس هيرنانديز دفاع

بريسنيل كيمبيمبي دفاع

رفائيل فاران دفاع

دايوت أوبيكانو دفاع

إبراهيما كوناتي دفاع

جوليس كوندي دفاع

ثيو هيرنانديز دفاع

وليم صليبا دفاع

أدريان رابيوت مركز

إدواردو كامافينجا مركز

فضيلة الأردن مركز

ماتيو جندوزي مركز

أوريلين تشواميني مركز

جوزيف فوفانا مركز

أنطوان جريزمان الهجمات

كريستوفر نكونكو الهجمات

ماركوس تورام الهجمات

أوليفييه جيرو الهجمات

عثمان ديمبيلي الهجمات

كريم بنزيمة الهجمات

كينغسلي كومان الهجمات

كيليان مبابي الهجمات

بث مباشر فرنسا واستراليا لايف

بث مباشر فرنسا في كاس العالم 2022

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran.

ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan.

ثالثا: قنوات RTSH Albania.

رابعا: قنوات ERT Greece

خامسا: قناة SNRT TNT maroc.

سادسا: قنوات TPA Angola.

سابعا: قناة Match TV Russia.

ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

وعلق عبد الرحمن على حسابه على فيسبوك قائلة : "اختيارات موفقه رغم مجاملة بعض اللاعبين اصحاب الخبرة علي حساب اعطاء فرص للشباب مثل تورام و ماكسيما ".

احمد سامي علق : "خسرنا أكثر من نصف قوتنا الهجومية.. ولكن من أجل كريم.. من أجل كانتي وبوغبا.. من اجل نكونكو وبريسنيل.. سندافع عن اللقب بكل بسالة! رب ضارة نافعة..!! كلنا الديوك.. لا تنحنوا.. لا تُثبّط معنوياتكم.. كانت أخبار الامس عصيبة جدا.. ولكن كل أمر بقدر..!!". مشاهدة مباراة منتخب فرنسا و أستراليا بث مباشر

وعلق همام قائلاً: "بعد صولاته وجولاته مع منتخبات افريقيا وتتويجه بلقبين مع منتخبين مختلفين وبعد ارجاع المغرب للمونديال بعد غياب 20 سنة ، الان يقود المنتخب السعودي لفوز تاريخي على الارجنتين ويكسر رقمها ب 36 مباراة بدون خسارة ، المدرب الفرنسي هيرفي رينار داهية تستحق الاحترام ط".

يزين علق : "كاين وكاين بصح كيما هذا المدرب هيرفي رينار داهية مع منتخب السعودية والله ماكاين في العالم من قلب ilyes Zeyach الفوز على أفضل منتخب في العالم الأرجنتين شيء كبير بزاف والله شكر لكم منتخب السعودية ".

خليل علق على مشاهدة مباراة منتخب فرنسا و أستراليا بث مباشر : "دعواتكم لأخينا إنه في المستشفى ودعوة الغريب مستجابة فنحن بحاجة إليه أنه إنسان خلوق محبب في الأسرة وحتي في القرية بل كل من يعرفه، اتكلم عن ابن ماما افريكا صاديو ماني ".

أحمد رياض علق : "يمتلكون حارس ودفاع وهجوم جداً قوي ولكن خط الوسط ضعيف والسبب لأنه عندما تلعب في بطولة مثل كأس العالم وانت تقابل إسبانيا وهولندا اللذان يمتلكان خط وسط قوي وغيرهما من المنتخبات تصعب عليك المهمة لأن الذي ينظم المباراة واللعب هو خط الوسط ".

محمد الحسين علق : "الوسط ضعيف نسبيا بغياب كونتي لكن الهجوم حارق خارق عثمان عاليمين وبنزيما بالوسط ومبابي عاليسار واستر يا ستار لكن هذا لا يمنع انه البطل هي البرازيل والله اتمناها لأرجنتين ميسي لكن سكواد البرازيل في مستوى اخر ".

بث مباشر فرنسا X واستراليا

مصطفى الحج علق : "لا اعتقد ان كأس العالم سيكون من نصيبهم ولكن علم الغيب عند الله، القائمة بتحسها ناقصها البهار والملح".

سلوى علقت : "ستعانقان الذهب مجددا يا ولداي! في قطر.. ستضاف نجمة أخرى على قميص الديوك وان ظن الجميع ان الفرص تلاشت وان التتويج لعمالقة امريكا الجنوبية! بصمت.. سنهدي زيدان منتخبا بثلاثة نجوم ان شاء الله".

يبدأ منتخب فرنسا #FRA دفاعه عن لقب #كاس_العالم_FIFA في العاشرة من مساء اليوم بمواجهة استراليا #AUS ضمن المجموعة الرابعة .

يتوقع ان يدفع ديشومب بتشكيلة

لوريس

بافارد اوباميكانو كوناتي لوكاس

تشواميني رابيوت

غريرزمان

ديمبيلي جيرو #مبابي #Qatar2022 | #FIFAWorldCup — ِ (@nyuae) November 22, 2022

بيسان علق : "لا احد منهم فرنسي الاصل لذا فان المنتخب الفرنسي لا يستحق اللعب باسم فرنسا ولهم اول تجربة في ١٩٩٨ عندما احرزوا اللقب حينها كان يوجد ثلاثة او اربعة لاعبين فرنسيي الاصل منهم الحارس ".

عدنان الحبيب علق على مشاهدة مباراة منتخب فرنسا و أستراليا بث مباشر : "اكثر منتخب مستفز هو المنتخب الفرنسي سرق جميع اللاعبين الأفارقة وقام بتجنيسهم اتمنى ان يصاب الفريق كله حتى الطواقم التدريبة وكل شخص افريقي رضي بتمثيل المنتخب الفرنسي على حساب بلاده فلا يستحق التواجد في كأس العالم".

ولمشاهدة مباراة منتخب فرنسا وأستراليا بث مباشر على شاشات التلفاز لابد من ضبط تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS المفتوحة وهو على النحو التالي: على نايل سات Nilesat 11013 ومعامل الاستقطاب: أفقي ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 2/3 وإشارة إرسال البث: DVB-S2 .

وعلى النايل سات أيضا يكون تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة على النحو التالي: 12064. والاستقطاب: أفقي. ومعدل الترميز: 27500. ومعامل تصحيح الخطأ: 6/5. وايضًا على النايل سات : 12245. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3.