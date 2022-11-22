بالفيديو الاحتلال يُزيل سقف وهلال مئذنة مسجد قلعة القدس ضمن استمرار محاولات التهويد لمعالم المدينة

أزالت بلدية الاحتلال وما تسمى بـ "سلطة الآثار"، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، سقف وهلال مئذنة مسجد قلعة القدس في منطقة باب الخليل، وذلك ضمن استمرار محاولات الطمس والتهويد لمعالم المدينة.

وتتعرض مدينة القدس ومقدساتها والمسجد الأقصى، إلى محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، من مواصلة الحملة الشرسة التي يقودها المتطرفون بحماية قوات الاحتلال لمحاولات طمس معالم المدنية وتهويدها.

المئذنة التاريخية أنشأها السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون عام 1310، ورممها السلطان العثماني سليمان القانوني سنة 938هـ/1532م، ثم جُددت عام 1655، في عهد السلطان العثماني محمد الرابع.

وتتكون المئذنة من ثلاثة طوابق حجرية، يُشكل أولها قاعدتها المربعة، ويقوم فوقه الطابق الثاني أسطواني الشكل، ومن ثم الطابق الثالث، الذي يعد الأصغر حجمًا من الطابق الثاني، ويتوسط منتصفه بناء صغير، يُشكل طاقية المئذنة.