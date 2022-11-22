تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
السبت
24° - 23°
الأحد
22° - 22°
الإثنين
21° - 21°
الثلاثاء
20° - 20°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.53
يورو
3.52
جنيه مصري
0.15
دينار أردني
4.98
جنيه إسترليني
4.1
الرئيسية
رياضة دولية
تفاصيل الخبر
شاهد الهدف الأول لميسي في شباك المنتخب السعودي عن طريق ضربة جزاء
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:14 م
22 نوفمبر 2022
شاهد الهدف الأول لمسي في شباك المنتخب السعودي عن طريق ضربة جزاء
متعلقات
بالفيديو
كأس العالم2022: الهدف الأول للإكوادور في شباك قطر
06:23 م
شاهد.. ماذا وجد الجمهور على كراسي استاد البيت قبل بدا مهرجان افتتاحية كأس العالم 2022!
04:42 م
شاهد بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم يلا شوت.. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي الفجر الجديد
04:43 م
"الماكينات الألمانية" في منافسة قوية أمام المنتخب الإسباني في كأس العالم
10:49 ص
عاجل