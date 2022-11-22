أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 22-11-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 ص
22 نوفمبر 2022
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أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 22 -11- 2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في لبنان، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في لبنان مقابل الليرة اللبنانية ، وتعد من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 22 -11- 2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

أسعار الذهب في لبنان

شهدت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الثلاثاء 22 -11- 2022 ، انخفاضا واضحاً على أسعار صرفها في الأسواق اللبنانية.

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سعر كافة عيارات الذهب في لبنان

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 82.041 ليرة لبنانية بما يعادل53.87 دولار أمريكي.

كما سجل سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 75.205 ليرة لبنانية بما يعادل 49.38 دولار أمريكي.

بينما جاء سعر الذهب عيار 21 نحو 71.788 ليرة لبنانية بما يعادل 47.14 دولار أمريكي.

وجاء سعر الذهب عيار 14 نحو 27، 032 ليرة بما يعادل 32.87 دولار أمريكي.

أسعار الأوقية والجنيه الذهب

أسعار أوقية الذهب نحو 1، 441، 191 ليرة بما يعادل 1، 752 دولار أمريكي، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 324، 392 ليرة بما يعادل 394.40 دولار أمريكي

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سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب نحو 46، 340، 551 ليرة بما يعادل 56، 341 دولار أمريكي.

 

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