الأسير سامر العيساوي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ"25" والاحتلال يواصل عزله

يواصل الاسير سامر العيساوي "43" عاماً من قرية العيساوية شرقي القدس المحتلة اضرابه عن الطعام لليوم الـ 25 على التوالي للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء ومن بينهم الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال.

وقال نادي الأسير ان إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير سامر العيساوي، الذي يخوض معركة الإضراب عن الطعام للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء والأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال

وقالت والدة الأسير سامر العيساوي خلال تصريحات اذاعية إنها لا تعرف أي جديد بخصوص حالته الصحية، وأضافت: لم تصلنا أي معلومات بشأنه منذ نقله الى سجن النقب، وعدم السماح للمحامي برؤيته.

وأشارت إلى أن آخر مرة تمكنت فيها من رؤية سامر كانت قبل حوالي 5 شهور، معربة عن قلقها وخوفها عليه بسبب اضرابه عن الطعام في سنوات سابقة لمدة 9 أشهر متتاله، وعودته لخوض الاضراب مرة أخرى منذ 24 يوما، علما أن جسده لا يقوى على خوض التجربة مرة اخرى.

وعبرت عن اشتياق العائلة لسامر ووجوده في أروقة المنزل، قائلةً ": "تعرفين كيف البيت عندما يفقد أحد من افراده، حزين، والحياة غير مستقرة ومش حلوة".

ورجعت والدة العيساوي بالذاكرة لفترة اعتقال أبنائها وعددهم (6) في فترة سابقة، وعبرت عن ذلك بالقول: "كان البيت مليئاً بالصور، وكنت لا آراهم إلا في صورهم"، متذكرة شهر رمضان ووجودها على سفرة الطعام، قائلة " كنت اطلع اشوفهم كأنهم كلياتهم بتطلعوا علينا وعلى الأكل".

وأشارت الى قيام الاحتلال بمنع شقيقة الأسير شيرين من مزاولة مهنة المحاماة، منذ 5 سنوات.