سرايا القدس-كتيبة نابلس: استهداف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص في عدة محاور بمدينة نابلس

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، اليوم الثلاثاء 22-11-2022، عن استهداف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص في عدة محاور بمدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في بيان لها: بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني على «حاجز بيت فوريك» بصليات كثيفة من الرصاص، كما تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة بصليات من الرصاص.

وإليكم نص البيان:

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن

..::: سرايـا القـدس كتيبـة نابلس :::..

استهداف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص

بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني على «حاجز بيت فوريك» بصليات كثيفة من الرصاص كما تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة بصليات من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القـدس-كتيبة نابلس

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022م