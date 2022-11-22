بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 22/11/2022 ، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين الاسماء التالية :
١. المحرر خالد نوابيت- برقا شرق رام الله
٢. الفتى عمر القطاوي- مخيم بلاطة شرق نابلس
٣. المحرر عصام زياد أبو الهيجا- اليامون غرب جنين
٤. المحرر أحمد براهمة- عنزا جنوب جنين
٥. عنتر حامد- سلواد شرق رام الله
٦. محمود حامد- سلواد
٧. قصي عيسى ربيع- دير أبو مشعل غرب رام الله
٨. عدي عيسى ربيع- دير أبو مشعل
٩. سائد عبد سدر- الخليل
١٠. يوسف عدنان العيدة- الخليل
١١. يونس غازي عودة- طولكرم
١٢. فراس هيكل- عناتا شرق القدس
١٣. خليل فراس هيكل- عناتا
١٤. خالد مراد مرعي- بلعا شرق طولكرم
١٥. الفتى آدم منذر الرجبي- القدس
١٦. الفتى مالك الرجبي- القدس
١٧. حسين دار عيسى- القدس
١٨. شهريار البلعاوي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
١٩. المحرر يوسف عزات أبو دية- مخيم الدهيشة
٢٠. أحمد محمد زيود- السيلة الحارثية غرب جنين
٢١. يزن رويضي- القدس
٢٢. أيوب رويضي- القدس
٢٣. حكم رويضي- القدس