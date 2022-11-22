بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 22/11/2022 ، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين الاسماء التالية :

١. المحرر خالد نوابيت- برقا شرق رام الله

٢. الفتى عمر القطاوي- مخيم بلاطة شرق نابلس

٣. المحرر عصام زياد أبو الهيجا- اليامون غرب جنين

٤. المحرر أحمد براهمة- عنزا جنوب جنين

٥. عنتر حامد- سلواد شرق رام الله

٦. محمود حامد- سلواد

٧. قصي عيسى ربيع- دير أبو مشعل غرب رام الله

٨. عدي عيسى ربيع- دير أبو مشعل

٩. سائد عبد سدر- الخليل

١٠. يوسف عدنان العيدة- الخليل

١١. يونس غازي عودة- طولكرم

١٢. فراس هيكل- عناتا شرق القدس

١٣. خليل فراس هيكل- عناتا

١٤. خالد مراد مرعي- بلعا شرق طولكرم

١٥. الفتى آدم منذر الرجبي- القدس

١٦. الفتى مالك الرجبي- القدس

١٧. حسين دار عيسى- القدس

١٨. شهريار البلعاوي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

١٩. المحرر يوسف عزات أبو دية- مخيم الدهيشة

٢٠. أحمد محمد زيود- السيلة الحارثية غرب جنين

٢١. يزن رويضي- القدس

٢٢. أيوب رويضي- القدس

٢٣. حكم رويضي- القدس