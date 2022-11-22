سرايا القدس- مجموعات جبع: استهدفنا قوات الاحتلال المتواجدة في بلدة عنزا جنوب جنين

أعلنت سرايا القدس- مجموعات جبع، صباح اليوم الثلاثاء، عن تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال في «بلدة عنزا» جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت مجموعات جبع في بيان مُقتضب لها: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في «بلدة عنزا» جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص".

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنزا جنوب جنين وشنت حملة مداهمات في البلدة، فجر اليوم، واعتقلت الشاب المحرر أحمد براهمة شقيق الشهيد محمد براهمة.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ

*بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - مجموعات جبع*

بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في «بلدة عنزا» جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

*سرايا القدس - مجموعات جبع*

*الثلاثاء 22/نوفمبر/2022م *