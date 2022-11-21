مستوطنون يحرقون أشجار زيتون ويخطون شعارات عنصرية شرق طولكرم

أحرق مستوطنون مساء اليوم الإثنين، أشجار زيتون، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات، في قرية رامين شرق طولكرم.

وذكر مواطنون من القرية، أنهم تفاجأوا بشعارات عنصرية مكتوبة باللغة العبرية خطها مستوطنون على جدران منزلي كل من سمير حمدان، ومحمد ظافر، على أطراف البلدة الشمالية.

وأضافوا أن المستوطنين أعطبوا إطارات مركبات مملوكة للمواطنين فراس ظافر، ومؤيد حمد، ونائل حمد، وسمير حمدان، في الوقت الذي أشعلوا فيه النيران في عدد من أشجار الزيتون بأراضي المواطنين منال زيدان، وخالد برهم.