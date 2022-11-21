الدفاع المدني: السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية وسط القطاع

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، السيطرة على الحريق الذي اندلع في شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط القطاع غزة.

وبين الدفاع المدني في تصريح صحفي، أن طواقهم تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في شقة سكنية في برج الصالحي في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأوضح أن الطواقم الطبية تمكن من نقل إصابة واحدة وصفت جراحها بالطفيفة من المكان.

ونشب حريق جديد، قبل قليل، في أعلى برج الصالحي قرب نادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد اندلع حريق جديد في أحد المنازل في مدينة غزة، وهو الحريق الثاني بعد حريق جباليا الذي أسفر عن استشهاد 22 مواطن من عائلة أبو ريا.

وأفاد رواد مواقع التواصل، أن الحريق في "روف" برج الصالحي، قرب نادي الأهلي في النصيرات.