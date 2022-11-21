صحيفة أمريكية تتحدث عن إمكانيات طائرة " سو-35 إس" الروسية

تتميز قاذفة B-21 Raider الإستراتيجية الأمريكية الواعدة بقدرة فائقة على التخفي عن الرادارات بمختلف أنواعها.

إلا أن رادار مقاتلة "سو- 35 إس" الروسية قادر على اكتشافها.

وقال المحلل العسكري في موقع 19 FortyFive الإلكتروني الأمريكي، سيباستيان روبلن، إن قدرات الطائرات على التخفي عن الرادارات تختلف. وقام بتحليل إمكانات قاذفة B-21 Raider الأمريكية الإستراتيجية الواعدة، مشيرا إلى أن قدرتها على التخفي ازدادت إلى حد بعيد، مقارنة بمقاتلتي " إف – 22" و" إف – 35" الشبحيتيْن الأصغر حجما وذلك بفضل تحديث جناحيها وتغيير شكلهما والتقليل من حجم فوهتيْها. وصارت B-21 Raider شبحية تماما بنسبة إلى كل الرادارات تقريبا، ما عدا رادار تمتلكه مقاتلة "سو- 35 إس" الروسية.

وأعاد المحلل إلى الأذهان إلى أن "سو-35 إس" الروسية لديها رادار قوي يعمل بمجال الترددات "إكس" التي تستطيع اكتشاف أهداف شبحية، بما فيها قاذفة B-21 Raider الأمريكية الشبحية الواعدة. ويساعده في ذلك رادار آخر عامل بمجال الترددات تحت الحمراء لا تؤثر عليه تكنولوجيات "ستيلز" للتخفي عن الرادارات.

يذكر أن "سو-35 إس" الروسية سبق لها أن استعرضت قدرتها على اعتراض الطائرات الشبحية في سوريا حيث استهدفت أكثر من مرة مقاتلات "إف – 22" الشبحية الأمريكية.