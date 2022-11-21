رئيس الوزراء العراقي يبحث عبدالله الثاني استعادة الأموال العراقية المنهوبة

عقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، اجتماعا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان وتناول الاجتماع ملف استعادة الأموال العراقية المنهوبة خلال السنوات الماضية.

وبحسب مصادر في ديوان الرئاسة العراقية، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ورحب العاهل الأردني، بالإجراءات التي تقوم بها العراق لاسترداد الأموال المنهوبة، مؤكدصا للسوداني أن الأردن دولة مؤسسات وقانون ولا يمكن أن تسمح بإدخال الأموال إليها إلا عبر الطرق القانونية وتحت مظلة الرقابة.

His Majesty King Abdullah II, accompanied by His Royal Highness Crown Prince Al Hussein, receives #Iraq Prime Minister Mohamed Shia Al Sudani at Marka Military Airport #Jordan 🇯🇴🇮🇶 pic.twitter.com/Bpw4VSGWhI — RHC (@RHCJO) November 21, 2022

وكانت معلومات أفادت بتهريب الأموال المنهوبة إلى خمس دول هي (الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا)، وتجري بغداد مع عواصم هذه الدول مفاوضات من أجل التوصل إلى تفاهمات لاستعادة الأموال المهربة وفق معايير محددة توسع آفاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية، مع التركيز على الدول التي يوجد مطلوبون على أراضيها.

وكان السوداني قد تعهد منذ توليه منصبه بإعادة الأموال المسروقة، مؤكدا المضي قدما في هذا الملف.