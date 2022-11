رئيس الوزراء العراقي يبحث عبدالله الثاني استعادة الأموال العراقية المنهوبة

عقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، اجتماعا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان وتناول الاجتماع ملف استعادة الأموال العراقية المنهوبة خلال السنوات الماضية.

وبحسب مصادر في ديوان الرئاسة العراقية، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ورحب العاهل الأردني، بالإجراءات التي تقوم بها العراق لاسترداد الأموال المنهوبة، مؤكدصا للسوداني أن الأردن دولة مؤسسات وقانون ولا يمكن أن تسمح بإدخال الأموال إليها إلا عبر الطرق القانونية وتحت مظلة الرقابة.

His Majesty King Abdullah II, accompanied by His Royal Highness Crown Prince Al Hussein, receives #Iraq Prime Minister Mohamed Shia Al Sudani at Marka Military Airport #Jordan 🇯🇴🇮🇶 pic.twitter.com/Bpw4VSGWhI