رونالدو يعقد مؤتمرا مفاجئا في معسكر منتخب البرتغال

عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤتمرا صحفيا مفاجئا صباح اليوم الاثنين، في مقر معسكر منتخب بلاده في قطر حيث تقام نهائيات كأس العالم 2022.

وكتب المراسل الإنجليزي جيريمي ويلسون من صحيفة "The Telegraph"، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للكشف عن ظهور رونالدو، وغياب وسائل الإعلام التي لم تتوقع ذلك.

وكتب ويلسون: "هناك نوع من الصدمة في معسكر تدريبات البرتغال حيث جاء كريستيانو رونالدو للظهور أمام وسائل الإعلام، لم يتم الإعلان عن ذلك الظهور مسبقا، والحضور هنا قليل نسبيا".

ورد رونالدو خلال المؤتمر على سؤال حول ما إذا كان مونديال قطر سيحسم الجدل حول أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث قال: "حتى لو فزت بكأس العالم، سيستمر ذلك".

وأضاف: "بعض الناس يحبونني أكثر، والبعض الآخر يحبونه (ميسي)، الأمر مثل الحياة، البعض يفضل الشقراوات والبعض الآخر يفضل السمراوات".

وخلال المؤتمر نفسه، لم تظهر أي علامات ندم على رونالدو بسبب حواره المثير للجدل مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، والذي هاجم فيه فريقه مانشستر يونايتد.

وقال "الدون" في هذا الصدد: "التوقيت هو دائما توقيت، من السهل أن تنظر من جانبك إلى كيفية اختيار التوقيت، أحيانا تكتب الحقائق وأحيانا الأكاذيب، لا داعي للقلق بشأن ما يعتقده الآخرون، أتحدث عندما أريد ذلك".

وتطرق رونالدو أيضا إلى حلم الفوز بلقب كأس العالم قائلا: "كنت سأعيش لأفوز بهذه البطولة، أنا طموح ولكن إذا أخبرتني أنني لن أفوز بأي بطولات أخرى سأكون سعيدا نظرا لكل ما فزت به، سأكون سعيدا بإنجازاتي، في كتب التاريخ ستكون كل السجلات الأخرى موجودة، لكن من الواضح أن وجود كأس العالم على الرف لن يكون سيئا، إنه حلم وآمل أن يكون كل الحظ في جانبنا".