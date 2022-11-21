الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد محمود السعدي وتدعو لمواصلة الانتفاضة في كل الساحات

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 21/11/2022، الشهيد محمود عبد الجليل السعدي (18 عاماً)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها لمخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن إجرام الاحتلال واعتقالاته لن ترهب أبناء شعبنا، وستزيدنا تمسكاً وإصراراً على طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا كافة.

وشددت على أن تواصل جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن ينال من صمودهم وإصرارهم على بذل الغالي والنفيس للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وندعو أبناء شعبنا في كل الساحات إلى مواصلة الانتفاضة بكل الوسائل لردع الاحتلال وقطعان المستوطنين.

ووجهت، التحية لمقاومي شعبنا في كل مكان والذين يتصدون لعدوان الاحتلال ويسطرون ملاحم البطولة وفي مقدمتهم سرايا القدس وكتائبها المظفرة الذين يقبضون على جمرتي الدين والوطن، دفاعاً عن أرضنا وأهلنا ومقدساتنا.

وتقدمت الحركة، بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد السعدي الكرام بارتقاء نجلهم محمود، سائلين الله أن يخلفهم به خيراً، وأن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، ونعاهد الشهيد على الوفاء لدمه حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.