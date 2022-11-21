بالفيديو الاحتلال يهدم منزلاً مأهولاً ومنشآت زراعية جنوب نابلس

هدمت جرافات الاحتلال اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، منزلاً ومنشآت زراعية في بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية الجنوبية من بلدة دوما وهدمت منزلاً مأهولاً بالسكان ومكوناً من طابقين وتعود ملكيته للمواطن محمد حسن صرايعة.

وأضاف دغلس، أن قوات الاحتلال هدمت بركساً زراعياً للمواطن سليمان دوابشة، إضافة إلى غرفة زراعية تعود للمواطن قاسم مليحات.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المدججة بالآليات العسكرية، هدم منازل المواطنين في جميع المدن المحتلة، بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم، وطردهم من ممتلكاتهم والسيطرة عليها.