فيديو لحظة اعتقال المطلوب راتب البالي في منطقة الهدف بجنين بعد محاصرة منزله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:16 ص
21 نوفمبر 2022
اعتقال راتب البالي.PNG

 

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