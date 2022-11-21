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فيديو لحظة اعتقال المطلوب راتب البالي في منطقة الهدف بجنين بعد محاصرة منزله
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:16 ص
21 نوفمبر 2022
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