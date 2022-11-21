بالفيديو سرايا القدس -كتيبة جنين تتصدى لقوات الاحتلال في جنين وتستهدف الآليات بعبوات متفجرة

أعلنت كتيبة جنين صباح اليوم الاثنين 21/11/2022 ، أن مجاهديها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في منطقة الهدف وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص.

وأوضحت الكتيبة ان قواتها استهدفت تمركز آليات لجيش الاحتلال بعدد من العبوات المتفجرة ،بالإضافة لاستهداف آليات الاحتلال في شارع حيفا بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة

وأوضحت كتيبة جنين انها امطرت قوات الاحتلال خلال انسحابها من منطقة الهدف بصليات كثيفة من الرصاص.

ونشرت سرايا القدس _كتيبة جنين فيديو يوثق استهداف آليات الاحتلال في شارع حيفا بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة ، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة الهدف بجنين .

وكانت قوات خاصة أقتحمت صباح اليوم منطقة الهدف بمخيم جنين ، وحاصرت منزلاً يعود للمقاوم راتب البالي ، مما أدى لإعتقاله على وقع اشتباكات عنيفة وبعد إطلاق صواريخ لانيرجا نحو البيت المحاصر في مخيم جنين.