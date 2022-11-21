بالفيديو على وقع اشتباكات عنيفة ..إصابات واعتقال المطلوب "البالي" بعد محاصرة منزله بجنين

حاصرت قوات الاحتلال "الإسرائيلية " صباح اليوم الاثنين 21/11/2022 منزلاً في منطقة الهدف بمخيم جنين يعود للمطلوب راتب البالي ، وسط اشتباكات عنيفة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة للمكان ، وأطلقت صواريخ "الأنيرجا" نحو البيت المحاصر في مخيم جنين.

وأعتقلت قوات الاحتلال بعد اشتباكات عنيفة الشاب الجريح والأسير المحرر "راتب البالي" بعد محاصرة منزله في منطقة الهدف بجنين .

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول إصابتان طفيفتان بالرصاص الحي في الكتف والقدم الى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وأعلنت كتيبة جنين ان مجاهديها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة في منطقة الهدف ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص...يتبع