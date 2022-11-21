7 وفيات إثر حريق ضخم في موسكو

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في حريق نشب في وسط العاصمة الروسية في ساحة كومسومولسكايا، حسبما أفادت خدمات الطوارئ الروسية.

واندلع الحريق في مستودع بالقرب من محطة سكة حديد موسكو لينينغرادسكي، مساء أمس الأحد.

وقال متحدث باسم الطوارئ في تصريح صحفي: "تم تأكيد سبع حالات وفاة".

وتم احتواء الحريق في الساعة (6:20 مساء. بتوقيت موسكو (15:20 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد وتم إخماده بالكامل في الساعة 11:55 مساء.

وبحسب خدمات الطوارئ، شارك أكثر من 40 وحدة من المعدات وأكثر من 120 شخصاً، بالإضافة إلى قطار إطفاء في إخماد النيران.

وتشمل أسباب الحريق التخزين غير السليم للبضائع وانتهاك قواعد السلامة من الحرائق، وفقا للجنة التحقيق الروسية.