سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الاوقات عن اسعار الدولار في لبنان، وهي من الموضوعات المميزة والهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

ارتفاع سعر الدولار في لبنان

شهد سعر صرف الدولار في لبنان، في تعاملات اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، ارتفاعاً على أسعار صرفه في الأسواق اللبنانية.





ويُشار إلى أن الليرة اللبنانية كانت ضحية انهيار دراماتيكي في سعرها أمام الدولار، بعد أن كانت من أقوى 10 عملات في العالم خلال الفترة بين 1960 و1970 بحيث لم يتجاوز سعر الدولار الواحد 3 ليرات لبنانية.

سعر الدولار في لبنان

وصل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في السوق السوداء إلى 39.700 ألف ليرة للشراء و39.800 ألف ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل سعر الأمس

ويمثل هذا السعر انخفاضاً اليوم مقارنة بسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية أمس والذي سجل 39.900 ألف ليرة للشراء، و39.950 ألف ليرة للبيع.





الدولار إلى ليرة لبنانية

1 دولار أمريكي: 39,800 ليرة لبنانية

5 دولار أمريكي: 199,000 ليرة لبنانية

10 دولار أمريكي: 399,800 ليرة لبنانية

25 دولار أمريكي: 995,000 ليرة لبنانية