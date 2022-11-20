طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة و منخفض ماطر الخميس المقبل

توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ يوم غدٍ الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، و يكون الجو ما بين غائماً جزئياً الى غائم نهاراً، ودافئ الى حد كبير، ومع المساء يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد.

أما الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة . ويسود جو غائم جزئي الى غائم في مختلف المناطق نتيجة كتلة سحابية ضخمة ستعبر المنطقة لكنها فاقدة للرطوبة الى حد كبير، ليلاً يسود جو بارد في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

و يكون الجو غائماً قليلاً يوم الأربعاء، و لن يطرأ اليوم تغير يذكر على درجات الحرارة . ويبقى الجو اليوم معتدلأً لطيفاً نهاراً. ومائلا للبرودة الى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الريح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

يوم الخميس يكون الجو غائم جزئياً وماطر، و يسود خلال الساعات الأولى من اليوم جو مستقر ودافئ نسبي. وفي وقت لاحق من اليوم يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، ويصبح الجو بارداً وماطراً على فترات في ساعات الليل في معظم المناطق الشمالية والوسطى . والله تعالى أعلى وأعلم.