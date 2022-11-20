"التعاون الإسلامي" تدين إغلاق الاحتلال للحرم الإبراهيمي في الخليل

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين ومنع رفع الآذان فيه.

ويُشار إلى أن ذلك، يأتي في ظل تصعيد وتيرة الاعتداءات العنصرية التي تقوم بها مجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم داخل البلدة القديمة من المدينة.

وحمّلت المنظمة، في بيان لها، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال تبعات استمرار هذه الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.