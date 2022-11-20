طالع عدد سكان مصر في عام 2022

احتلت جمهورية مصر العربية المرتبة الثالثة على مستوى قارة أفريقيا لعام 2022 بعد نيجيريا وإثيوبيا من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 104.2 مليون نسمة، ويمثل عدد سكانها نحو 7.3%من جملة عدد سكان أفريقيا و1.3% من جملة سكان العالم، وفقًا لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى في إقليم غرب أفريقيا، بتسجيل عدد سكان 219.5 مليون، حيث تمثل 15.4% من جملة عدد سكان القارة، بينما تحتل إثيوبيا المرتبة الأولى في إقليم شرق أفريقيا عام 2022 ببلوغ عدد السكان 122.1 مليون شخص.

ومثلت اثيوبيا 8.6% من جملة عدد سكان أفريقيا، و1.5% من جملة سكان العالم.

وبلغ عدد سكان الكونغو الديمقراطية، 96.5 مليون نسمة ما منحها المرتبة الأولى في إقليم وسط أفريقيا، حيث تمثل 6.8% من جملة عدد سكان القارة الأفريقية.

وفي المرتبة الأولى في إقليم جنوب أفريقيا عام 2022، احتلت جنوب أفريقيا، بعدد سكان بلغ 61.1 مليون حيث تمثل 4.3%.