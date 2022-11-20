القيادي في الجهاد الاسلامي ابو سامر موسى يستقبل رئيس جمعية "هلا صور"

التقى مسؤول العلاقات الفلسطينية لحركة الجهاد الاسلامي في لبنان أبو سامر موسى رئيس جمعية “هلا صور الثقافية -الاجتماعية ومؤسس معرض الكتاب العربي في الجنوب الدكتور عماد سعيد الذي شكر موسى ومن خلاله حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين على دعمها وحضورهم الفاعل بافتتاح فعاليات المعرض في دورته الثامنة في مدينة صور للعام الثامن على التوالي.

وضمن فعاليات معرض الكتاب العربي الثامن قدم الدكتور سعيد للقيادي أبو سامر موسى درعاً تذكارياً عربون شكر وتقدير لدعمه فعاليات المعرض من خلال المشاركة الفاعلة لحركة الجهاد الاسلامي وتخصيصها جزء لمنشوراتها وادبياتها ضمن جناح فلسطين والمساهمة بتقديم منشوراتها على شكل هدايا للمشاركين.

بدوره رحب موسى بزيارة الدكتور عماد مسؤول جمعية هلا صور الثقافية منوهاً بجهوده في كافة الميادين واحتضانه القضية الفلسطينية وابراز مظلوميتها والتأكيد على مقاومتها من خلال مواقفه وموقعه الالكتروني والنشرة الورقية الصادرة عن موقع هلا صور .

واستعرض الجانبان اخر التطورات السياسية في المنطقة واكدا على نهج المقاومة كسبيل وحيد لاسترداد الارض وتحريرها من براثن الاحتلال الصهيوني.

ووجهه الطرفان التعازي لشعب فلسطين بكل اطيافه السياسية والاجتماعية وللأهل في غزة بشكل خاص بالشهداء الذين ارتقوا الى العليا نتيجة الحريق الذي اصاب كل ابناء الشعب الفلسطيني واحرار العالم بالآسى، محملين الاحتلال الصهيوني ومن يسانده المسؤولية عن هذه الفاجعة نتيجة اصراره على استمرار الحصار الظالم لقطاع غزة، وطالبوا المجتمع الدولي التحرك السريع لرفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.