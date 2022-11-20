داخلية غزة تنشر صورًا من داخل منزل عائلة "أبو ريا"

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأحد، صورًا من داخل منزل عائلة "أبو ريا" الذي تعرض للحريق، مساء الخميس الماضي.

وتسبب الحريق الذي اندلع في هذا المنزل الكائن في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بوفاة 22 شخصًا.

وكشف النائب العام في قطاع غزة، د. محمد النحال، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، عن نتائج تحقيقات هذه الحادثة، وأكد، أن سبب اندلاع الحريق هو قيام المواطن نادر أبو ريا باستخدام مادة البنزين بحركات نارية أثناء الاحتفال بداخل المنزل قبل أن يفقد السيطرة على أحد قالونات البنزين.

وأوضح النحال، "بعدم وجود متسبب خارجي في الحريق وهو ما نثبته الأدلة".