داخلية غزة تنشر صورًا من داخل منزل عائلة "أبو ريا"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:51 م
20 نوفمبر 2022
داخلية غزة تنشر صورًا من داخل منزل عائلة "أبو ريا"

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأحد، صورًا من داخل منزل عائلة "أبو ريا" الذي تعرض للحريق، مساء الخميس الماضي.

وتسبب الحريق الذي اندلع في هذا المنزل الكائن في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بوفاة 22 شخصًا.

وكشف النائب العام في قطاع غزة، د. محمد النحال، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، عن نتائج تحقيقات هذه الحادثة، وأكد، أن سبب اندلاع الحريق هو قيام المواطن نادر أبو ريا باستخدام مادة البنزين بحركات نارية أثناء الاحتفال بداخل المنزل قبل أن يفقد السيطرة على أحد قالونات البنزين.

وأوضح النحال، "بعدم وجود متسبب خارجي في الحريق وهو ما نثبته الأدلة".

919d46ee-04fb-4b4c-b14a-8428e16800f0.jpg

 

753cf6f5-efd1-4d27-a5d0-46d2784bd285.jpg

 

014eae4e-962d-410f-9228-35bd7c0bb65d.jpg

 

9ed17aaa-0d3c-487b-a993-c1b81ea4f5b6.jpg

 

9cdcb6c0-bf5f-4396-b23d-58a160078641.jpg

 

8d6940c9-847f-4bce-acd7-72e2a9f2ba6d.jpg

 

7de6b801-1bfd-46af-857e-d46d4cfb84fb.jpg

 

6cd908cf-00e3-4078-9d81-f44c7c91a556.jpg

 

متعلقات