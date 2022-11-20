شاهد.. ماذا وجد الجمهور على كراسي استاد البيت قبل بدا مهرجان افتتاحية كأس العالم 2022!

بدأ المشجعون، قبل قليل، بالتوافد إلى استاد البيت في قطر لمشاهدة مهرجان افتتاحية مونديال قطر، وأول مباراة في بطولة كأس العالم 2022 التي تجمع المنتخبين القطري والاكوادوري.

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية امتلأت مدرجات الملعب الذي يتسع لنحو 60 ألف مشجع، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت قطر، وسيعلق عليها كل من المعلق الرياضي خليل فايد، سمير المعيرفي، وأحمد الطيب، وعصام الشوالي، ويوسف سيف.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل استاد البيت، مقاطع فيديو، تظهر وجود أكياس قماش على كل كرسي، بداخلها هدايا مقدمة من دولة قطر للحضور.

وكانت دولة قطر، أعلنت في وقت سابق، أنها قررت بث 22 مباراة في هذه البطولة على القنوات المفتوحة لبي أن سبورت beIN SPORTS، مجانًا، بدون تشفير.

وكلفت هذه البطولة الكروية التي تقام كل أربع سنوات مرة واحدة، الدولة المستضيفة 220 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ كأس العالم الذي يشارك فيها 32 منتخبًا، من القارات الستة.

بطولة مونديال قطر، ستبدأ اليوم الموافق 20-11-2022 وتستمر حتى 18-12-2022، حيث ستقام المباراة النهائية على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف شخص.