بالصور "الرابطة الإسلامية" تنظم زيارة لتهنئة مدير التربية والتعليم شمال غزة

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زيارة لمديرية التربية والتعليم لتهنئة الأستاذ جواد صالحة بمناسبة توليه منصب مدير التربية والتعليم شمال غزة، و الأستاذ أحمد أبو هربيد بمناسبة توليه منصب المدير الإداري.

وشارك في الزيارة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور جميل عليان ومسؤول الحركة في الشمال الأستاذ فتحي حجازي والموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني وأعضاء من لجنة الإقليم ومن الهيئة الإدارية للرابطة الإسلامية شمال غزة.

وفي كلمة للدكتور عليان هنأ فيها الأستاذ صالحة وأبو هربيد متمنياً لهم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة.

وأكد عليان أن هذه الأمانة صعبة جداً لاسيما أننا تحت احتلال وكل ما نملكه لمواجهة هذا المحتل هو العقل الفلسطيني الذي تقع مسؤولية إنشائه على عاتق التعليم، مؤكد على موقف الحركة المساند للتعليم بكل الإمكانات.

هذا ورحب الأستاذ جواد صالحة بالوفد المُهنئ في هذه الزيارة مؤكدين على دور الرابطة البارز داخل المؤسسات التعليمية.

وفي ختام الزيارة قدّم الوفد المهنئ هدايا تذكارية للأستاذ صالحة وأبو هربيد اللذان أعربا عن سعادتهما بهذه الزيارة الطيبة.















