التحكيم الناعم بمونديال قطر

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم 105 حكام لإدارة مباريات مونديال قطر القادم، من بينهم 6 حكمات، منهن 3 حكمات للساحة وهن الفرنسية ستيفاني فرابار، والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، و3 حكمات مساعدات، هن البرازيلية نويزا باك، والمكسيكية كارين دياز ميدينا، والأميركية كاثرين نيسبيت، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة، التي تدير فيها النساء مباريات المونديال.

ستيفاني فرابار

حكمة فرنسية تبلغ من العمر 43 عاما، دخلت قائمة الحكمات الدوليات لـ"فيفا" في 2009، وقد أدارت العديد من المباريات البارزة، حيث كانت أول امرأة تدير مباراة أوروبية كبرى للرجال، عندما قادت كأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشلسي الإنكليزيين، في 14 أغسطس/ آب 2019.

كما تم في إبريل/ نيسان 2019 الإعلان عن أن فرابار ستصبح أول حكمة في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، لتكون أول مبارياتها في الـ28 من نفس الشهر بين أميان وستراسبورغ.

سليمة موكانسانغا

حكمة رواندية تبلغ من العمر 34 عاما، وهي أول حكمة أفريقية يتم تعيينها في مباريات كأس أفريقيا للأمم للرجال. وبعيدا عن ميدان كرة القدم، فموكانسانغا تعمل في مجال الصحة كممرضة، وكان حلمها أن تصبح لاعبة كرة سلة.

بدأت سليمة موكانسانغا مسيرتها التحكيمية في عام 2012، بعد عام واحد من إنهاء دراستها الجامعية، وقد كانت أول مباراة دولية لها بين زامبيا وتنزانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا للسيدات عام 2014، ومثلت في عام 2018 أفريقيا في كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، والتي أقيمت في أوروغواي، ثم تم اختيارها في عام 2019 للمشاركة في بطولة العالم للسيدات.

يوشيمي ياماشيتا

حكمة يابانية تبلغ من العمر 36 عاما، شاركت في عام 2016 بكأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، وكأس آسيا للسيدات، وكأس العالم للسيدات في عام 2018، كما أنها تعتبر أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي للرجال، وذلك عام 2019.

وكانت ياماشيتا أيضاً أول حكمة تدير مباراة في الدوري الياباني للرجال العام الماضي، وقد أوضحت خلال لقائها مع طلاب المدارس في مقر الاتحاد الياباني لكرة القدم، كيفية قيام الحكم بعمله، وأجابت على أسئلة الأطفال الذين حضروا للاستفادة من خبراتها التحكيمية.

وقد أكدت للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أنها تتدرب ساعتين لمدة 6 أيام في الأسبوع، فضلا عن تدريبات ذهنية خاصة لتشعر بالتركيز أكثر من الضغط حين تبدأ الكرة في التحرك بين اللاعبين، كما أنها تحول هذا الضغط إلى طاقة قبل المباريات، وهو ما ستحاول توظيفه في مونديال قطر.

نويزا باك

حكمة مساعدة برازيلية تبلغ من العمر 38 عاما، كانت تلعب كرة القدم قبل أن تتوجه لتحكيم المباريات، وذلك في عام 2008، وأدارت أول مباراة في الدوري البرازيلي للسيدات عام 2009، وقد دخلت لقائمة الحكمات الدوليات في عام 2012.

مثلت نويزا التحكيم البرازيلي في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2018، ثم في عام 2019 أدارت مباراة الذهاب من نهائي الدوري البرازيلي، كما تمت دعوتها في نفس السنة لبطولة العالم للسيدات، وقد شاركت في مباراة الدور نصف النهائي بين إنكلترا والولايات المتحدة.

كارين دياز ميدينا

حكمة مساعدة مكسيكية تبلغ من العمر 37 عاماً، بدأت مسيرتها التحكيمية في كرة القدم المصغرة بحثا عن المال من أجل توفير نفقات دراستها الجامعية، حسب ما جاء في موقع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم.

دخلت عالم كرة القدم منذ 12 عاما، وعالم الاحتراف عام 2009، ثم انضمت للقائمة الدولية للحكام منذ أربع سنوات، وبالتحديد في عام 2018.

ويعتبر أبرز إنجازاتها كونها المرأة المكسيكية الوحيدة التي شاركت بتصفيات كأس العالم 2022 لمنطقة أميركا الشمالية، قبل أن يقع تعيينها للمشاركة في المونديال القادم.

كاثرين نيسبيت

حكمة مساعدة أميركية تبلغ من السن 33 عاما، واختصت منذ عام 2022 في تقنية الفيديو، حيث ستكون في المونديال المقبل بغرفة تحكيم "الفار".

وتعمل نيسبيت في مجال الكيمياء، وقد اشتغلت في ذلك حتى الأسبوعين الأخيرين قبل كأس العالم للسيدات في عام 2019، فيما كان أول ظهور احترافي لها في مباراة بالدوري الأميركي عام 2013.

كانت الحكمة المساعدة في طاقم مباراة الدور النهائي للدوري في عام 2020، وقد تم اختيارها في نفس السنة، كأفضل حكمة مساعدة في الولايات المتحدة الأميركية.