الدفاع الروسية: كييف تواصل افتعال محاولات استفزازية واستهداف محطة الطاقة في زابوروجيه بالقذائف

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية لا تتوانى عن افتعال محاولات استفزازية عبر استهدافها محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بالقذائف بشكل يومي من أجل خلق كارثة نوووية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: