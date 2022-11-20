أكبر 10 لاعبين في مونديال قطر

سلّطت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الخميس، الضوء على قائمة أكبر اللاعبين سناً الذين سيشاركون برفقة منتخباتهم الوطنية في مونديال قطر، والتي شهدت وجود النجم البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، كريستيانو رونالدو، ضمنها.

ألفريدو تالافيرا الأكبر وبيبي ثالثاً

تصدر الحارس المكسيكي ألفريدو تالافيرا قائمة أكبر اللاعبين المشاركين في مونديال قطر، إذ يبلغ من العمر 40 عاماً وشهرين ويومين عند خوض المباراة الافتتاحية، ثم يأتي لاعب خط وسط نادي بشكتاش التركي ومنتخب كندا أتيبا هاتشينسون ثانياً، وهو في سن 39 عاماً و9 أشهر و12 يوماً، أكبر من مدافع منتخب البرتغال المُخضرم، بيبي، بستة أيام فقط.

ويعتبر حارس منتخب اليابان، إيجي كاواشيما، رابع أكبر لاعب مشارك في المونديال، إذ يبلغ عمره 39 عاماً و8 أشهر، وخلفه النجم البرازيلي داني ألفيس خامساً، وهو في عمر الـ39 عاماً و6 أشهر و14 يوماً، ثم حارس مرمى منتخب هولندا، ريمكو باسفير، سادساً بـ39 عاماً و12 يوم.

التونسي البلبولي سابعاً

استدعى المدير الفني للمنتخب التونسي، جلال القادري، حارس مرمى نادي النجم الساحلي، أيمن البلبولي، لقائمة منتخب "نسور قرطاج" المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وهو يبلغ من العمر 38 عاماً وشهرين و6 أيام، ليكون سابع أكبر لاعب في المسابقة.

كما استدعى مدرب منتخب البرازيل، تيتي، مدافع نادي تشلسي الإنكليزي، تياغو سيلفا، لخوض النهائيات، إذ سيشارك وهو بعمر 38 عاماً وشهر و28 يوماً، في المركز الثامن، وقبل صاحب المركز التاسع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً و9 أشهر و15 يوماً، أما بالنسبة للاعب العاشر في القائمة، فيتعلق الأمر بالأسترالي داني فوكوفيتش، ذي الـ37 عاماً و7 أشهر و7 أيام.