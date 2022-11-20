د. حمدان لـ"فلسطين اليوم": تعليق الدوام في مدارس ومرافق الأونروا الخميس وقد نلجأ للإضراب المفتوح

أكّد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" د. محمود حمدان، أنهم اتخذوا قراراً بتعليق الدوام يوم الخميس المقبل، في جميع المدارس التابعة "للأونروا"، آخر ساعتين من الدوام في كل الفترات، بسبب عدم استجابة "الوكالة" لطلبات اتحاد الموظفين، مُشددًا على أنه في تعنت الإدارة في الاستجابة لمتطلباتهم، فإنهم قد يلجؤون إلى تصعيد متدرج وصولاً إلى التعليق المفتوح.

وأوضح حمدان في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ "الأونروا" لا تزال تتعنت في الاستجابة لعدة مطالب مشروعة، أبرزها تعيين بدل "يومي" وبدل "بطالة" كوظائف ثابتة، في ظل النقص الكبير والخطير في عدد الموظفين المثبتين الذي تُعاني منه جميع مرافق الوكالة.

وبيّن أن هناك نحو 2000 وظيفة شاغرة، يشغلها يومي وبطالة، وهو مرفوض تماماً بالنسبة لاتحاد الموظفين لأنه يؤثر سلباً على العملية التعليمية، مضيفا: "جودة التعليم تتأثر في ظل عدم تثبيت معلم لتعليم هؤلاء الطلبة، لأن تغيير المعلمين باستمرار عند انتهاء عقودهم وجلب آخرين، ينعكس بالسلب على استيعاب الطلبة، في ظل القلق والتوتر الدائم الذي يشعر به المعلم، وهو أمر لن نقبله".

وأضاف: "لنا الحق النقابي الكامل في تصعيد الإجراءات، سواء إصدار بيانات، أو تفعيل إضرابات جزئية ومفتوحة، أو الوصول إلى إضراب مفتوح، داعياً إدارة "الأونروا"، بتثبيت جميع موظفي اليومي والبطالة، حتى لا تؤثر على جودة التعليم أو جودة العمل في المرافق الأخرى التابعة للوكالة.