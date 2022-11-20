تفاصيل افتتاح كاس العالم في قطر 2022  والفنانين الذين سيغنون في مهرجان كأس العالم

لاتزال تفاصيل افتتاح كأس العالم قطر 2022 ، غير واضحة للجمهور والعالم أجمع وخاصة ان العديد من المصادر أكدت ان عرضاً مميزاً ضمن فعاليات الافتتاح الذ سيقام قبل ساعتين من المباراة المقررة بين الاكوادور وقطر في ستاد البيت ، حيث ان اسم بديل شاكيرا التي رفضت المشاركة في المونديال لأسباب شخصية اصبح واضحاً ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم ابرز من سيغني من الفنانين في بطولة كأس العالم 2022 .

تفاصيل افتتاح كاس العالم في قطر 2022 والفنانين الذين سيغنون في كأس العالم

عروضا مميزة ستكون ضمن فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 ، هي ابرز ما تم تناقله من قبل وسائل الاعلام المختلفة ، حيث من المقرر أن يشارك بحفل الافتتاح الكوري الجنوبي جونغ كوك عضو فريق البوب بي تي إس، كما يشارك في الحفل بلاك آيد بيز وروبي وليامز وميريام فارس، التي ستحل محل الكولومبية شاكيرا بعدما اعتذرت عن الحفل لأسباب شخصية، وتقرر أيضا مشاركة النجمة التونسية لطيفة العرفاوي في حفل الافتتاح بأغنية تحمل اسم «مربوحة» نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر» خلال الساعات الماضية، فيما نفت المطربة الإنجليزية دوا ليبا ما نشر حول مشاركتها في حفل الافتتاح.





أغنية تحمل اسم "عرب" في افتتاح كأس العالم قطر 2022

وقبل أيام تم إطلاق أغنية تحمل اسم "عرب" شارك بها مجموعة من فنانين الوطن العربي، على رأسهم الفنانة نوال الكويتية والفنان فضل شاكر والفنان حمود الخضر، ولكن لم يتضح بعد إذا كان هذا العمل سيكون ضمن فعاليات حفل الافتتاح أم لا.

فعاليات حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 ستنقل بشكل مجاني عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري للبطولة، كما ستُنقل مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور مجانا، إذ ستكون ضمن 22 مباراة تقرر بثهم بدون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما أعلنت شبكة القنوات القطرية.







مريام فارس ولطيفة ابرز المغنيين كأس العالم قطر

تنطلق اليوم الأحد 20/11/2022 منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، وتستمر حتى 18 كانون الأول المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، وتحتضن مباريات البطولة 8 ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات.

ووزعت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، من مختلف قارات العالم.

وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت فلسطين، على أن يتبعه لقاء انطلاقة البطولة بين قطر والإكوادور على ستاد البيت، الذي يقع على بعد 40 كيلومترا شمال الدوحة، ويعتبر هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن العاصمة