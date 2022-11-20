حساب "ترامب" على "تويتر" يعود مجدداً

أعلن إيلون ماسك مالك شركة "تويتر"، أنه سيعيد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي.

وكان ماسك نشر استطلاعا لمعرفة رأي مستخدمي "تويتر" في إمكانية عودة ترامب إلى المنصة.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في "تويتر": "الناس تحدثوا. ترامب سيعود" بعد النتيجة الإيجابية للاستطلاع.

وعلى الفور عاد حساب ترامب على "تويتر" إلى الظهور مساء أمس السبت.

وكانت إدارة "تويتر"، إلى جانب منصات إلكترونية أخرى، قررت حظر حساب ترامب بشكل دائم، بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن، يوم 6 يناير 2021.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال ماسك: إن حظر ترامب كان خطأ وقراراً غبياً من الناحية الأخلاقية".