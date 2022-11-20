بنزيما خارج مونديال قطر 2022 رسمياً

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نجم منتخب فرنسا كريم بنزيما سيكون خارج بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تنطلق بعد ساعات من الآن.

وكتبت صحيفة "لو بارزيان"، أن بنزيما خارج كأس العالم 2022. مشيرة إلى أن أفضل لاعب في العالم أصيب بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر.

وأكدت إذاعة "إر إم سي" الفرنسية أن نجم ريال مدريد انتهى المونديال بالنسبة له قبل أن يبدأ.

وقال المنتخب الفرنسي عبر حسابه بموقع تويتر: إن بنزيما لن يشارك في كأس العالم فيفا قطر 2022 بعد إصابته في عضلة الفخذ الأيسر.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس.

ويستهل منتخب فرنسا مباريات في البطولة، الثلاثاء المقبل، بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات.